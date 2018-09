Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Beim Abbiegen ...

Borken - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Borken - Eine folgenreiche Begegnung hatten ein Pkw und ein Omnibus am Samstag in Borken: Beide berührten sich, als eine 47-jährige Busfahrerin aus Reken in dem Moment von der Straße "Im Piepershagen" nach links in die Johann-Walling-Straße abbiegen wollte, als eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Borken ihrerseits nach rechts in die Straße "Im Piepershagen" einbiegen wollte. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4.500 Euro.

