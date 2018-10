Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Berauscht gefahren

Borken - Berauscht gefahren

Borken - Unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer gesetzt hatte sich am Mittwoch ein 19 Jahre alter Autofahrer in Borken. Polizeibeamte kontrollierten den Borkener gegen 09.35 Uhr auf der Ahauser Straße. Ein Drogentest schlug an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

