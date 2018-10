Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Betrunkener Radfahrer ...

Borken - Betrunkener Radfahrer flieht vor der Polizei

Borken - Warum er sich von der Polizei partout nicht anhalten lassen wollte, stellte sich schließlich klar heraus: Alkoholisiert hatte sich ein 43-Jähriger am Mittwoch in Borken auf sein Fahrrad gesetzt. Polizeibeamte hatten beobachtet, dass der Borkener gegen 23.20 Uhr unbeleuchtet mit seinem Rad auf dem Butenwall unterwegs war. Sie forderten ihn auf, anzuhalten. Statt stehen zu bleiben, entfernte sich der Radfahrer durch eine Seitengasse, in die der Streifenwagen nicht einfahren konnte. Wenig später sahen die Beamten den Mann jedoch wieder - sein Fahrrad nun schiebend. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine Strafanzeige.

