Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Brand im Sternbusch

Borken - Brand im Sternbusch

Borken - Am Freitagabend entdeckte eine Spaziergängerin gegen 19.30 Uhr in dem Waldgebiet einen Brand im Unterholz und alarmierte die Feuerwehr. Insgesamt war eine ca. 20 qm große Fläche inklusive Baumbestand von dem Feuer betroffen. Die Umstände am Brandort deuten darauf hin, dass dort eine noch unbekannte Person ein Lager aufgeschlagen hatte und vermutlich ein Lagerfeuer außer Kontrolle geraten war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

