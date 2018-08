Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Briefkästen zerstört

Borken - Briefkästen zerstört

Borken - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag drei Briefkästen eines Mehrfamilienhauses an der Kardinal-von-Gahlen Straße in Borken zerstört: Um circa 03.00 Uhr konnten die Mieter des Hauses einen lauten Knall hören. Auch die Papierreste deuten darauf hin, dass die Briefkästen mit Feuerwerkskörpern beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

