Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Camping-Anhänger gestohlen

Borken - Camping-Anhänger gestohlen

Borken - Eine böse Überraschung erlebten die Eigentümer eines Camping-Anhängers in Borken am Sonntagmorgen: Den für einen Urlaub bereitgemachten Anhänger der Marke "Fendt" (Typ: Tendenza 515SG aus 2018) hatten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 09.15 Uhr nämlich gestohlen.

Gestanden hatte der weiße Anhänger auf der Straße "Im Stelder Esch". Er war mittels eines Deichselschlosses gesichert.

Das amtliche Kennzeichen des Camping-Anhängers ist "BOR - QA 843". Sachdienliche Hinweise können bei der Kripo in Borken unter der Rufnummer 02861 9000 gemacht werden.

