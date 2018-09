Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Diebe stehlen Waschmaschine

Borken - Diebe stehlen Waschmaschine

Borken - Eine Waschmaschine gestohlen haben Unbekannte aus dem Kellerraum eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Borken-Weseke. Entwendet haben die Täter das Gerät der Marke Haier im Zeitraum zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 13.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

