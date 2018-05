Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Drogen im Straßenverkehr

Borken - Drogen im Straßenverkehr

Borken - Am Montag kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer aus Borken auf der Ahauser Straße, da dieser das Licht an seinem Pkw nicht eingeschaltet hatte. Der 23-Jährige gab an, Drogen konsumiert zu haben und ein Drogentest fiel dementsprechend positiv aus. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

