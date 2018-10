Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Einbruch in Arbeitsamt

Borken - Einbruch in Arbeitsamt

Borken - Durch Aufhebeln von zwei Fenstern verschafften sich am Wochenende (Freitag, 18.45 Uhr - Sonntag, 16.35 Uhr) Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Arbeitsamtes an der Bahnhofstraße in Borken.

Im Innern hebelten sie weitere Bürotüren im Erdgeschoss sowie im ersten Stock auf. Aus verschlossenen Schränken und Behältnissen entwendeten die Täter nach ersten Angaben mehrere Barschecks, Amtssiegel des Arbeitsamtes sowie eine Kassette mit Schlüsseln zum Gebäude.

Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/