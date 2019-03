Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Exhibitionist zeigt sich ...

Borken - Exhibitionist zeigt sich drei Mädchen

Borken - Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in Borken drei Kinder sexuell belästigt. Der Exhibitionist zeigte sich den drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren gegen 14.35 Uhr auf der Heidener Straße in schamverletzender Art und Weise. Der Täter war nach Beschreibung der Kinder circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jacke mit weißem Schriftzug im unteren Bereich der Rückseite, eine schwarz-graue Hose und Nike-Sportschuhe (Air Max) mit weißer Sohle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/