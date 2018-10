Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Falscher Polizist erfolglos

Borken - "Falscher Polizist" erfolglos

Borken - Mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" hat es ein Unbekannter am Donnerstag bei einer Borkenerin versucht: Er rief die 32-Jährige gegen 09.50 Uhr an und wollte etwas über die Vermögenssituation der Frau erfahren. Als das Gespräch offensichtlich nicht nach Wunsch des Betrügers verlief, brach er es ab. Die Polizei warnt weiterhin vor Betrügern, die die Masche des falschen Polizisten nutzen, um an Geld oder Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. Angerufene sollten sich keinesfalls unter Druck setzen lassen und das Gespräch stattdessen lieber beenden. Wichtig: Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge oder die Aushändigung von Wertsachen. Wer in dieser Form angerufen wird, sollte am Telefon auch keinesfalls Details zu seinen finanziellen Verhältnissen preisgeben. Mehr Informationen zu diesen und weiteren Themen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

