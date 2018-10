Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Geräte aus Auto entwendet

Borken - Geräte aus Auto entwendet

Borken - Ein Radio und eine Bohrmaschine hat ein Unbekannter in Borken-Burlo aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 14.00 Uhr. Der betroffene Wagen hatte an der Borkener Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

