Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Handy im Gespräch gestohlen

Borken - Handy im Gespräch gestohlen

Borken - Abgelenkt hat eine Diebin in Borken am Freitag einen 32-Jährigen aus Voerde. Ihm fiel erst im Nachhinein auf, dass nach dem unschönen Gespräch sein Handy fehlte. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 13.10 Uhr in den Geschäftsräumen des Mannes an der Weseler Landstraße: Die Unbekannte hatte Geld gefordert, der Inhaber sie schließlich des Geschäfts verwiesen. Die Täterin ist circa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat lockiges schwarzes Haar und trug einen schwarzen Verband am Handgelenk. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

