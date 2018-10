Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Heizungsanlage brannte

Borken - Heizungsanlage brannte

Borken - In Brand geraten ist am Dienstag die Heizungsanlage eines Mehrfamilienhauses an der Heidener Straße in Borken. Techniker hatten gegen 22.20 Uhr das Feuer in der Anlage im Spitzboden des Hauses entdeckt. Sie wollten gerade einer Störung der Heizungsanlage auf den Grund gehen, die über die Hausverwaltung gemeldet worden war. Die Feuerwehr löschte den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Defekt verursacht worden sein könnte. Die drei Techniker kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 50.000 Euro.

