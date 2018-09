Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Junger Radfahrer prallt ...

Borken - Junger Radfahrer prallt gegen Bus

Borken - Ein 13 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmorgen in Borken gegen einen Bus geprallt. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen. Er hatte mit seinem Rad gegen 07.05 Uhr die Straße Neutor in Richtung Kreisverkehr Butenwall befahren. An diesem wechselte der Borkener auf den Gehweg und wollte den Butenwall am Überweg queren. Ein 29-jähriger Velener war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon mit einem Bus aus dem Kreisverkehr in den Butenwall eingebogen. Der Jugendliche prallte seitlich vor das Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

