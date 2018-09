Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Krad kommt von der ...

Borken - Krad kommt von der Fahrbahn ab

Borken - Eine Kurve unterschätzt hat eine 16 Jahre alte Kradfahrerin aus Vreden am Freitag gegen 19.00 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Borken. Sie hatte die Bundesstraße aus Richtung Oeding kommend befahren und war in einer Linkskurve vor der Kreuzung Südlohner Straße von der Fahrbahn abgekommen. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen; der Sachschaden liegt bei 1.800 Euro.

