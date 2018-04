Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Lkw touchiert Gegenverkehr

Borken - Lkw touchiert Gegenverkehr

Borken - Ohne anzuhalten weitergefahren ist der Fahrer eines Lkw nach einem Unfall am Dienstag gegen 07.30 Uhr auf der Weseler Landstraße in Borken. Eine 38 Jahre alte Frau aus Borken befuhr die Weseler Landstraße in Richtung Innenstadt. Ein Lkw bog zu diesem Zeitpunkt von der Droste-Hülshoff-Straße nach rechts auf die Weseler Landstraße ab. Er geriet dabei zum Teil auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 38-Jährigen kam. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Lkw soll einen Kran mit blauer Aufschrift auf seiner Ladefläche transportiert haben. Die Polizei bittet nun neben dem Fahrer auch weitere Zeugen, sich zu melden. So hatte auch ein blauer Pkw an der Unfallstelle gehalten. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000.

