Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Nachtrag zum schweren ...

Borken - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Marbecker Straße

Borken - Am Sonntagmittag befuhr gegen 12:15 Uhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen die Marbecker Straße in Richtung Borken. Nach bisherigen Erkenntnissen flog ihm eine Wespe in den Helm worauf er die Kontrolle über das Motorrad verlor, nach links von der Fahrbahn abkam, stürzte und sich mehrfach überschlug. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Oberhausener mit einem Rettungshubschrauber zum Uni-Klinikum nach Essen.

