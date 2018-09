Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Nächtliche Randale

Borken - Nächtliche Randale

Borken - Randaliert haben junge Männer in der Nacht zum Samstag in Borken. Eine Zeugin hatte einen 16-jährigen Altenberger und einen 20 Jahre alten Borkener gegen 04.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie ein Fahrrad auf die Burloer Straße warfen. Die Autofahrerin hielt an und wollte das Rad von der Fahrbahn nehmen. Die Beschuldigten warfen währenddessen kleine Steine in ihre Richtung. Später landeten ein zuvor entwendeter Stuhl und ein angebrochenes Fünf-Liter-Bierfass vor der Haupteingangstür der Polizeiwache Borken. Polizeibeamte fertigten eine Anzeige und führten einen Alkoholtest bei den Beschuldigten durch.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/