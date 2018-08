Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Navi und Sonnenbrille aus ...

Borken - Navi und Sonnenbrille aus Auto entwendet

Borken - In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.40 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter unter anderem ein Navigationsgerät und eine Sonnenbrille aus einem Pkw. Das Auto stand am Königsweg in Weseke. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/