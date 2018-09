Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Schwerer Verkehrsunfall ...

Borken - Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer - Nachtragsmeldung

Borken - Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Dorsten mit einem Pedelec den Radweg der Raiffeisenstraße in Richtung Ramsdorfer Postweg. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw auf und stürzte. Der Dorstener erlitt bei dem Sturz schwere Kopferverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Die Raiffeisenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

