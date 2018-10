Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Sozia fällt vom Motorrad

Borken - Sozia fällt vom Motorrad

Borken - Bei voller Fahrt vom Motorrad gefallen ist am Sonntag gegen 13.05 Uhr die 21 Jahre alte Sozia eines Motorradfahrers in Borken. Der 54-jährige Borkener war auf der Bundesstraße 70 mit circa 100 km/h in Richtung Weseke unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Borkenerin ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/