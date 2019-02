Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Sparbuchfächer aufgebrochen

Borken - Sparbuchfächer aufgebrochen

Borken - An den Sparbuchfächern eines Geldinstitutes in Borken haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zu schaffen gemacht. Die Täter waren gegen 04.10 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten an der Weseler Landstraße eingedrungen: Sie hatten sich Zugang verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob und was die Einbrecher entwendeten, stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

