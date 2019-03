Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Streit zweier Gruppen ...

Borken - Streit zweier Gruppen artet in Schlägerei aus

Borken - Eskaliert ist am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr ein Streit mehrerer Männer in einem gastronomischen Betrieb an der Bahnhofstraße in Borken. Mehrere der vier Beteiligten im Alter zwischen 25 und 34 Jahren erlitten Verletzungen. Eine Gruppe hatte sich bereits entfernt, als herbeigerufene Polizeibeamten eintrafen. Die Polizisten konnten diese auf der Kolpingstraße antreffen. Die Beamten fertigten Strafanzeigen.

