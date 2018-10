Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Unfall beim Einparken

Borken - Unfall beim Einparken

Borken - Einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hat eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Borken hinterlassen. Sie hatte beim Einparken an der Josefstraße einen anderen Wagen touchiert und sich vom Unfallort entfernt, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei konnte im Zuge der Unfallaufnahme eine 44 Jahre alte Heidenerin als Halterin des Verursacherfahrzeugs ermitteln.

