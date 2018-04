Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Unfallfahrer ermittelt

Borken - Unfallfahrer ermittelt

Borken - Erst verursachte er den Sturz eines jungen Radfahrers. Danach verließ ein Autofahrer am Donnerstag in Borken den Ort des Geschehens nach einem kurzen Gespräch, ohne die Polizei hinzuzuziehen. Diese konnte ihn jedoch schnell ermitteln - durch ein Foto des Kennzeichens. Das hatte das Unfallopfer schnell noch mit dem Handy aufnehmen können. Der 14-jährige Borkener war gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad auf dem Radweg an der Borkener Straße in Borkenwirthe in Richtung Dunkerstraße unterwegs. Der 37-jährige Autofahrer aus Stadtlohn wollte in diesem Moment von der Borkener Straße nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Mit einer Vollbremsung verhinderte er zwar einen Zusammenstoß mit dem Jungen. Dieser prallte aber nach einem Ausweichmanöver gegen einen Zaun. Beim Sturz erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei circa 700 Euro.

