Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Unfallflucht im Parkhaus

Borken - Unfallflucht im Parkhaus

Borken - Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch nach einem Unfall in Borken zurückgelassen. Er beschädigte einen grauen VW Multivan, der zwischen 10.20 Uhr und 12.00 Uhr im Untergeschoss des Parkhauses "Am Boltenhof" gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

