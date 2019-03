Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Unter Alkoholeinfluss ...

Borken - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Borken - Alkoholisiert saß ein Autofahrer am Sonntagmorgen in Borken am Steuer seines Wagens. Polizeibeamte kontrollierten den Mann, als er die Wagnerstraße befuhr. Ein Test deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Die Weiterfahrt war für den 36-Jährigen beendet, die Beamten fertigten eine Anzeige.

