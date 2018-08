Kreispolizeibehörde Borken / Borken, vier verletzte Personen ...

Borken, vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Borken - Drei leicht und eine schwer verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 14.08.2018, gegen 15:20 Uhr an der Kreuzung Sibbinghook/ Eschwiese in Borken, Ortsteil Weseke, ereignete. Ein 53-jähriger Pkw Fahrer aus Borken befuhr den Sibbinghook in Fahrtrichtung Bundesstraße 70. Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Borkenerin mit ihrem Wagen die Eschwiese in Richtung Borken- Weseke. In diesen Fahrzeug befand sich auch ein 4-jähriges Kind. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 54-jährige Beifahrerin des Borkeners war zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Durch den Aufprall verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Alle anderen Personen, einschließlich des Kindes, wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzer Sachschaden von 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 70 gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Leitstelle der Polizei Borken, Holger Szeglat

