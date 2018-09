Kreispolizeibehörde Borken / Borken-Weseke - Motorradfahrer von ...

Borken-Weseke - Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen/Nachtrag

Borken - Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Borken-Burlo die Borkenwirther Straße von Weseke in Richtung Borkenwirthe. In einer langezogenen Rechtskurve kam er aus noch nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den 22-Jährigen in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 5.000 Euro angegeben.

Peter Lefering, Polizeileitstelle

