Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Wieder Lenkrad gestohlen

Borken - Wieder Lenkrad gestohlen

Borken - Ein weiteres Mal hatten Unbekannte es auf ein Lenkrad abgesehen. In der Nacht zum Donnerstag brachen sie einen BMW auf, der am Eibenweg in Borken gestanden hatte. Aus dem Fahrzeug bauten sie anschließend das Multifunktionslenkrad aus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

