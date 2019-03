Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Zahlreiche Zäune eingetreten

Borken - Zahlreiche Zäune eingetreten

Borken - Einen Schaden von insgesamt circa 5.300 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag an verschiedenen Stellen in Borken angerichtet: Sie beschädigten eine Vielzahl von Zaunelementen. Betroffen waren drei Grundstücke am Zwei-Linden-Weg und zwei an der Weseler Landstraße sowie einzelne an der Straße Am Kalkofen, an der Bocholter Straße, am Alerdingweg und am Theodor-Storm-Weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

