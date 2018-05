Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Zusammenstoß mit ...

Borken - Zusammenstoß mit Schwerverletzten

Borken - Radfahrer unversehrt, zwei Autofahrer schwer verletzt, zwei Pkw beschädigt: Mit einem Zusammenstoß endete ein Bremsmanöver am Donnerstag in Borken. Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Borken wollte von der Bundesstraße 70 auf die Raesfelder Straße abbiegen. Im letzten Moment bemerkte er einen Radfahrer, der auf der linken Seite der Bundesstraße 70 in Richtung Raesfeld fuhr. Der Borkener bremste seinen Wagen ab und kam auf der Gegenseite zum Stehen. Ein 63 Jahre alter Isselburger kam aus der Gegenrichtung und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Autofahrer kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. Der beteiligte Radfahrer ist circa 40 Jahre alt, trug dunkle Sportkleidung, einen Fahrradhelm und fuhr ein dunkles Sportfahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/