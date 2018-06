Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Zusammenstoß mit dem ...

Borken - Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Borken - Zwei Schwerletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 26.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag auf der Bundesstraße 70 in Borken ereignet hat. Ein 21-jähriger Bocholter fuhr dort gegen 17.50 Uhr in Richtung Raesfeld, als er aus ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn geriet. Zwei entgegenkommende Autofahrer, ein 38-jähriger Marler und ein 53-jähriger Gladbecker, wollten noch ausweichen. Dies gelang jedoch nicht mehr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der 21-Jährige und der 53-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Alle beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die B70 für die Zeit der Unfallaufnahme.

