Kreispolizeibehörde Borken / Ergänzungsmeldung zu schweren ...

Ergänzungsmeldung zu schweren Verkehrsunfall

Gronau - Ein 18-jähriger Gronauer befuhr mit einem Motorrad die Gildehauser Straße von Gronau-Epe kommend in Fahrtrichtung Nordhorn. In Höhe der Unfallstelle geriet er ausgangs einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum an der dort befindlichen Bushaltestelle. Die verunfallte Person erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem derzeiten Stand der Ermittlungen trug der Fahrer keinen Helm und ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das verunfallte Motorrad der Marke BMW wurde im Zeitraum vom 18.08.18 bis 19.08.18 in Münster entwendet. Die Gildehauser Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Leitstelle, Andreas Buß

