Kreispolizeibehörde Borken / ERSTMELDUNG - Südlohn: Unfall auf ...

ERSTMELDUNG - Südlohn: Unfall auf der B70

Südlohn - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in Südlohn-Oeding auf der Bundesstraße 70 gekommen. Die Unfallstelle liegt in Höhe der Vennstraße. Die B70 ist für die Rettungsarbeiten halbseitig gesperrt, ein Rettungshubschrauber angefordert. Es wird nachberichtet.

