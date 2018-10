Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Autofahrer streift ...

Gescher - Autofahrer streift Fußgänger und fährt weiter

Gescher - Nicht bemerkt oder wissentlich weitergefahren?: Das weiß zunächst nur der Fahrer eines grünen VW, der am Sonntag in Gescher auf einem Wirtschaftsweg an zwei Fußgängern vorbeifuhr und einen der beiden hierbei streifte und hierbei leicht verletzte.

Nach Angaben der beiden Zeugen sei ihnen gegen 11.50 Uhr im Bereich Tungerloh-Pröbsting auf einem Wirtschaftsweg in Höhe einer Brücke über den Ulandbach ein Auto entgegen gekommen, weshalb sie linksversetzt des Wirtschaftsweges gewartet hätten. Der Autofahrer habe zunächst seine Geschwindigkeit gedrosselt und sei seinerseits weit links gefahren. Doch noch bevor er an beiden Fußgängern vorbeigefahren sei, habe er beschleunigt und sei auch wieder weiter rechts gefahren.

Beim Vorbeifahren habe er dann den 51-Jährigen Fußgänger (Gescher) gestreift, der hierbei leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Zeugen habe es hierbei auch einen lauten Knall gegeben. Anstatt jedoch anzuhalten und zu fragen, ob jemand verletzt sei, habe der Fahrer weiter beschleunigt und seine Fahrt fortgesetzt.

Das Kennzeichen hatte sich der 51-Jährige notiert. Die Ermittlungen dauern an.

