Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Dieb auf einer Baustelle

Gescher - Dieb auf einer Baustelle

Gescher - Eine Schubkarre, zwei Eisenblöcke und Alteisen haben bisher unbekannte Täter am Montag aus dem Abbruch eines alten Wohnhauses mitgehen lassen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr an der Augustin-Wibbelt-Straße in Gescher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: 02561 9260.

