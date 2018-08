Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Rolltor einer ...

Gescher - Rolltor einer Buswerkstatt aufgehebelt

Gescher - In der Nacht zum Mittwoch versuchten bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Porschestraße in Gescher einzudringen: Das beschädigte Rolltor, welches nach oben aufgehebelt worden war, zeugte von ihrem Vorhaben. Ob die Täter in das Innere eingedrungen sind und ob sie etwas entwendet haben, war zunächst nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: 02561 9260.

