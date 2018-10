Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Unbekannter sticht in 15 ...

Gescher - Unbekannter sticht in 15 Autoreifen

Gescher - Reifen an fünf Fahrzeugen zerstochen hat ein Unbekannter in Gescher. Die betroffenen Autos standen auf einem Parkplatz in Harwick. Der Täter machte sich an insgesamt 15 Reifen zu schaffen. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 06.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

