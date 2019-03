Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Unfall im Kreisverkehr

Gescher - Unfall im Kreisverkehr

Gescher - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von circa 6.100 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Gescher ereignet hat. Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr gegen 21.40 Uhr mit ihrem Pkw die B 525 aus Richtung Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Gescher. Am Kreisverkehr B525/L608 fuhr sie aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug geradeaus auf die Mittelinsel. Dort stieß sie mit der Fahrzeugfront gegen einen Bordstein und überfuhr ein Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

