Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Unfallflucht am Borkener ...

Gescher - Unfallflucht am Borkener Damm

Gescher - Bereits in der Nacht zu Samstag kam es am Borkener Damm in Gescher in Höhe der Hausnummer 80 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort am Straßenrand geparkter blauer 3er BMW wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer zwischen 23 Uhr und 00.20 Uhr beschädigt. Dieser war nach dem Unfall weitergefahren, ohne sich bei der Polizei oder dem Fahrzeughalter zu melden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

