Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Unter Drogeneinfluss ...

Gescher - Unter Drogeneinfluss gefahren

Gescher - Berauscht ans Steuer gesetzt hat sich am Donnerstag ein junger Autofahrer in Gescher. Aufgefallen war das den Polizeibeamten, als sich der 18-Jährige gegen 20.20 Uhr ihnen gegenüber als Verursacher einer Ölspur auf der Armlandstraße zu erkennen gegeben hatte. Ein Arzt entnahm ihm in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

