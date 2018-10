Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Wagen brennt aus

Gescher - Wagen brennt aus

Gescher - Schief gelaufen ist am Dienstag die Reparatur eines Pkw am Tulpenweg in Gescher: Der Wagen brannte dabei vollständig aus. Das Feuer hatte sich nach ersten Erkenntnissen gegen 18.45 Uhr entzündet, nachdem ein Starthilfekabel angeschlossen worden war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

