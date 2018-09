Kreispolizeibehörde Borken / Gescher - Zaun beschädigt und ...

Gescher - Zaun beschädigt und weggefahren

Gescher - Vermutlich ein Lastwagen oder ein Transporter ist am Donnerstag gegen eine Zaunanlage in Gescher gestoßen - das legen erste Erkenntnisse nach der Auswertung eines Unfalls nahe, der sich am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr auf der Straße "An der Becke" ereignet hat. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise, um den Sachverhalt aufklären zu können. Sie bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

