Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Auf Kreuzung kollidiert

Gronau - Auf Kreuzung kollidiert

Gronau - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro stellen die Folgen eines Zusammenstoßes auf der Ochtruper Straße in Gronau dar. Dazu kam es am Mittwoch gegen 09.20 Uhr: Die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ochtruper Straße/Steinfurter Straße war zu diesem Zeitpunkt ausgefallen. Ein 50-jähriger Gronauer wollte mit seinem Transporter von der Steinfurter Straße nach links in die bevorrechtigte Ochtruper Straße einbiegen. Er übersah dabei den von links kommende Pkw einer 56 Jahre alten Ochtruperin. Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen; beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

