Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Bei Auffahrunfall leicht ...

Gronau - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gronau - Kettenreaktion bei einem Auffahrunfall in Gronau: Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro, so lautet die Bilanz des Geschehens vom Donnerstag. Ein 54-jähriger Ahauser befuhr gegen 15.00 Uhr die Eper Straße aus Richtung Epe kommend. Verkehrsbedingt hielt er am Ende eines Rückstaus an, der sich vor einer Ampel an der Hermann-Ehlers-Straße gebildet hatte. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Legdener bremste ebenfalls ab. Das bemerkte ein 37-jähriger Rheinenser zu spät, der hinter den beiden fuhr: Er prallte auf den mittleren Wagen auf. Die Wucht der Kollision stieß diesen wiederum auf das erste Fahrzeug. Der Fahrer aus Legden kam mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

