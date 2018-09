Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Bei Auffahrunfall verletzt

Gronau - Bei Auffahrunfall verletzt

Gronau - Leichte Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Fahrzeuginsasse am Freitag bei einem Unfall auf der Ochtruper Straße in Gronau erlitten. Er saß im Wagen eines 37-jährigen Gronauers, der dort gegen 18.20 Uhr nach links in die Herbertstraße abbiegen wollte und verkehrsbedingt angehalten hatte. Ein nachfolgender 39-jähriger Coesfelder bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug auf. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro.

