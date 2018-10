Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Bei Einbruch Beute gemacht

Gronau - Bei Einbruch Beute gemacht

Gronau - Schmuck und Uhren haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau erbeutet: Sie waren gewaltsam in ein Wohnhaus an der Eichenallee eingedrungen. Ereignet hat sich die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.15 Uhr, und Freitag, 21.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

