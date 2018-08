Kreispolizeibehörde Borken / Gronau - Beleidigung, ...

Gronau - Beleidigung, Körperverletzung & Widerstand / Zwei Verletzte

Gronau - Zwei verletzte Personen und zwei Strafanzeigen - so lautet die Bilanz einer Auseinandersetzung, die in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte an der Gildehauser Straße in Gronau eskalierte: Gegen 00.15 Uhr kam es zu einem Streit zwischen zwei Gronauerinnen im Alter von 47 und 65 Jahren. Der Lebensgefährte der 47-Jährigen mischte sich ein, ergriff die 65-Jährige an den Haaren und zog sie von einem Hocker, sodass diese auf den Boden stürzte.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wollte ein Gast den Streit schlichten, indem er sich zwischen die beiden Frauen stellte. Dabei wurde er selbst zur Zielscheibe: Die 47-Jährige verletzte ihn durch Bisse an beiden Oberschenkeln.

Auch als die Polizeibeamten eintrafen, ließ sich die 47-Jährige nicht bändigen, sodass sie von den Beamten festgehalten und aus der Gaststätte geführt werden musste. Dabei leistete sie Widerstand und verletzte einen Polizisten. Der Lebensgefährte der 47-Jährigen beschimpfte im Anschluss die Bedienung und Gäste der Gaststätte. Dem ihm angeordneten Platzverweis kam er nicht nach, sodass die Polizeibeamten ihn aus der Gaststätte rausführten und ebenfalls mit zur Polizeiwache nahmen. Dort wurden freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt, die eine starke Alkoholisierung beider Beschuldigten ergaben. Gegen 00.50 Uhr konnte der 57-jährige Gronauer die Polizeiwache verlassen. Die 47-jährige Gronauerin verblieb in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Eileen Wübbeling http://www.polizei.nrw.de/borken/